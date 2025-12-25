В США рассказали, когда конфликт на Украине урегулируют

Если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней.

Об этом Fox News заявил американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер. "Если он (конфликт – ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", - указал политик.

Ранее стало известно, что Кремль намерен добиваться существенных правок в представленный президентом Украины Владимиром Зеленским 20-пунктовый мирный план, который в Москве рассматривают лишь как "отправную точку" для возможных переговоров.