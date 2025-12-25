СМИ: РФ отвергла переработанный мирный план из 20 пунктов

Кремль намерен добиваться существенных правок в представленный президентом Украины Владимиром Зеленским 20-пунктовый мирный план, который в Москве рассматривают лишь как "отправную точку" для возможных переговоров, сообщает Bloomberg.

Текущая редакция документа не учитывает ряд ключевых требований России. Это гарантии против дальнейшего расширения НАТО на восток, закрепление нейтрального статуса Украины даже в случае её вступления в ЕС, более жёсткие ограничения на численность Вооружённых сил Украины после конфликта, гарантии по статусу русского языка в Украине.

Также Москва требует ясности относительно условий снятия западных санкций и разблокирования замороженных российских активов.

Ранее Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс.