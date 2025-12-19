19 Декабря 2025
Общество Свердловская область
"Смотрящего" за Артемовским отправили в колонию на 16 лет

Свердловский областной суд огласил приговор Сергею Хитрику. По версии следствия, до 2024 года он был так называемым "смотрящим" за Артемовским.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Хитрик обвинялся по целому ряду статей УК: в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательствах и разбое. Как было установлено, с 2021 года и до задержания в 2024 году он занимался вымогательством денег и имущества для пополнения "общака".

По версии следствия, Хитрик требовал отдать ему суммы от 150 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Всего потерпевшими стали пять человек. Дело "смотрящего" за Артемовским начали рассматривать в январе 2025 года.

Сегодня, 19 декабря, суд огласил свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Сергею Хитрику назначено 16 лет колонии строгого режима, со штрафом в 800 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Напомним, недавно был вынесен приговор "смотрящему" за Свердловской областью Марселю Гасанову. Защита "авторитета" уже обжаловала решение суда.

Ранее 27.01.2025 10:35 Мск Свердловский облсуд начинает рассматривать дело "смотрящего" за Артемовским

