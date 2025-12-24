В Свердловской области две компании готовятся стать резидентами "Титановой долины"

Экспертный совет особой экономической зоны "Титановая долина" одобрил два инвестиционных проекта. В Верхней Салде планируют создать производство бескислородной меди, а в Алапаевске – завод по выпуску мелющих стальных шаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что новые проекты подтверждают востребованность особой экономической зоны. Он добавил, что компании намерены запустить современные производства, которые усилят металлургическую и горнодобывающую отрасли региона, а также создадут дополнительные рабочие места.



На площадке в Верхней Салде инвестор намерен наладить выпуск продукции из бескислородной меди для промышленности. В Алапаевске планируется строительство завода по производству стальных шаров, которые используются в горнодобывающей сфере. В совокупности проекты предусматривают значительные инвестиции. После одобрения экспертным советом, документы направят в Минэкономразвития России для присвоения компаниям статуса резидентов ОЭЗ.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что в "Титановой долине" уже зарегистрировано 25 компаний-резидентов. Они вложили более 50 млрд рублей в производство и создали свыше 5,7 тыс. рабочих мест. В бюджеты всех уровней в виде налогов и сборов поступило почти 25 млрд рублей.