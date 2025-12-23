23 Декабря 2025
Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинский кузнечно-прессовый завод вошёл в топ самых быстрорастущих компаний РФ

Челябинский кузнечно-прессовый завод вошёл в число самых быстрорастущих компаний России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, с 2021 по 2024 год выручка завода выросла более чем в шесть раз — с 15,5 до 102,2 млрд рублей. При этом "ЧКПЗ" стал единственным машиностроительным предприятием в федеральном топе лидеров по темпам роста выручки за последние четыре года и вошел в топ-25 рейтинга. Также он считается единственным, кто полностью производит все компоненты своей продукции на территории России.

По словам генерального директора ПАО "ЧКПЗ" Андрея Гартунга, столь стремительный рост стал возможен благодаря комплексу уникальных решений. Каждый продукт компании включал технологические новации, которые делали его конкурентоспособным на рынке. Производства активно оснащались российскими промышленными роботами, а сильная команда инженеров и собственные мощности по выпуску оснастки позволили в рекордные сроки освоить большое количество новых изделий.

Кроме того, предприятие опережающими темпами вводило новые производственные мощности и наращивало персонал. Только в 2023 году на завод было принято 16 тысяч человек, которых оперативно обучали работе на современном производстве. В компании также использовали все доступные меры государственной поддержки, что стало ещё одним фактором роста.

Теги: ЧКПЗ, Челябинская область, компания, рейтинг


