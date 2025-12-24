Губернатор Костромской области на встрече с руководством компании «Свеза-Лес» обсудил реализацию совместных проектов

На рабочей встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова и генерального директора ООО «Свеза-Лес» Дмитрия Колчина состоялось обсуждение текущей ситуации в лесопромышленном комплексе региона, поднимались вопросы кадрового обеспечения отрасли, взаимодействия в сфере законодательных инициатив и реализации совместных проектов.

Еще одной темой встречи стали перспективы создания новых производств, расширения сотрудничества в области профориентации.

Дмитрий Колчин на встрече с губернатором подчеркнул, что взаимодействие и поддержка региона при решении актуальных вопросов предприятия крайне важна.

«Мы очень позитивно смотрим на исторически сложившиеся взаимоотношения и на их текущий уровень, как с точки зрения ежедневного контакта, так и решения сложных вопросов, с которыми сталкивается бизнес, и открытостью, готовностью области помочь. Я думаю, что с такой поддержкой мы продолжим активно присутствовать в регионе и, более того, наращивать здесь свое присутствие», - подчеркнул генеральный директор ООО «Свеза-Лес».

Комбинаты ООО «Свеза» - одни из крупнейших активно развивающихся предприятий сферы деревообработки в регионе. Продукция компании пользуется спросом на российском рынке и поставляется на экспорт. Изделия комбинатов широко применяются в строительстве, на транспорт, в судостроении, на мебельных и упаковочных производствах.

Компания постоянно инвестирует в развитие производства, внедряет новые технологий, осуществляет собственные разработки. Так, в 2025 году в модернизацию производства в Костроме вложено уже более 300 млн рублей. «Свеза» в этом году начала реализацию первого этапа крупного инвестпроекта по реконструкции бассейна гидротермической обработки древесины на площадке большеформатной фанеры. В течение 3 лет в это предприятие будет инвестировано 130 млн рублей.

«Свеза Мантурово» совместно с администрацией региона и муниципалитетом реализовала программу социально-экономического развития Мантуровского округа. Здесь за 4 года вложения компании составили 98 млн рублей. В числе мероприятий программы – газификация и строительство новых водоочистных сооружений. Около 30 млн рублей было выделено на газификацию домов для почти 300 сотрудников предприятия. И компания продолжает поддержку проектов, направленные на развитие муниципалитета. Так, например, реализуется строительство трактородрома на территории Мантуровского политехнического техникума.