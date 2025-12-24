Губернатор Костромской области на встрече с руководством компании «Свеза-Лес» обсудил реализацию совместных проектов

24 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области на встрече с руководством компании «Свеза-Лес» обсудил реализацию совместных проектов

На рабочей встрече губернатора Костромской области Сергея Ситникова и генерального директора ООО «Свеза-Лес» Дмитрия Колчина состоялось обсуждение текущей ситуации в лесопромышленном комплексе региона, поднимались вопросы кадрового обеспечения отрасли, взаимодействия в сфере законодательных инициатив и реализации совместных проектов.

Еще одной темой встречи стали перспективы создания новых производств, расширения сотрудничества в области профориентации.

(2025)|Фото: adm44.ru

Дмитрий Колчин на встрече с губернатором подчеркнул, что взаимодействие и поддержка региона при решении актуальных вопросов предприятия крайне важна.

«Мы очень позитивно смотрим на исторически сложившиеся взаимоотношения и на их текущий уровень, как с точки зрения ежедневного контакта, так и решения сложных вопросов, с которыми сталкивается бизнес, и открытостью, готовностью области помочь. Я думаю, что с такой поддержкой мы продолжим активно присутствовать в регионе и, более того, наращивать здесь свое присутствие», - подчеркнул генеральный директор ООО «Свеза-Лес».

Комбинаты ООО «Свеза» - одни из крупнейших активно развивающихся предприятий сферы деревообработки в регионе. Продукция компании пользуется спросом на российском рынке и поставляется на экспорт. Изделия комбинатов широко применяются в строительстве, на транспорт, в судостроении, на мебельных и упаковочных производствах.

(2025)|Фото: adm44.ru

Компания постоянно инвестирует в развитие производства, внедряет новые технологий, осуществляет собственные разработки. Так, в 2025 году в модернизацию производства в Костроме вложено уже более 300 млн рублей. «Свеза» в этом году начала реализацию первого этапа крупного инвестпроекта по реконструкции бассейна гидротермической обработки древесины на площадке большеформатной фанеры. В течение 3 лет в это предприятие будет инвестировано 130 млн рублей.

«Свеза Мантурово» совместно с администрацией региона и муниципалитетом реализовала программу социально-экономического развития Мантуровского округа. Здесь за 4 года вложения компании составили 98 млн рублей. В числе мероприятий программы – газификация и строительство новых водоочистных сооружений. Около 30 млн рублей было выделено на газификацию домов для почти 300 сотрудников предприятия. И компания продолжает поддержку проектов, направленные на развитие муниципалитета. Так, например, реализуется строительство трактородрома на территории Мантуровского политехнического техникума.

Теги: сергей ситников, компания свеза, инвестпроекты, развитие деревообрабдатывающего производства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети