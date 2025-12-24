В Екатеринбурге штраф директору киноклуба "Ельцин-центра" за дискредитацию ВС РФ оставили в силе

Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о назначении административного штрафа директору "Ельцин-центра" Вячеславу Шмырову. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

По данным пресс-службы, директор киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслав Шмыров был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ или содействие действиям, противоречащим их задачам, если нарушения не подпадают под уголовное преследование).



Суд установил, что конкретные действия Шмырова заключались в публикации поста, который, по мнению правоохранительных органов, подпадал под эту норму. Именно за это ему был назначен административный штраф 45 тыс. рублей.

Защита пыталась оспорить решение, подала апелляцию с просьбой прекратить производство по делу. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы и оставил постановление без изменений.