В Перми монастырь судится с мэрией из-за зданий на своей территории

В Перми разгорается церковно-административный спор. Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь подал в суд на мэрию.

В документе речь идёт о требовании признать за монастырём право собственности на два здания на территории монастыря в Мотовилихинском районе, пишет "Ъ-Прикамье". Мэрия не считает себя надлежащим ответчиком.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь – один из основных действующих монастырей Пермской епархии. Учреждён по благословению Священного Синода 5 мая 1995 г. при храме Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе. В храме – четыре престола.