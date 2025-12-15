В одном из городов Южного Урала начали строить ледовый городок

На центральной площади Троицка началось строительство ледового городка. Об этом на своей официальной странице во "Вконтакте" сообщил глава города Дмитрий Гатов.

По словам главы города, после установления минусовых температур лед набрал нужную толщину, что позволило приступить к работам. Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком, а открытие ледового городка запланировано на 25 декабря.

В этом году из-за аномально теплой погоды реализация проекта долгое время оставалась под вопросом и активно обсуждалась местными жителями. Многие горожане высказались в поддержку ледового городка, отмечая, что это давняя традиция с детства и важный центр притяжения для детей и взрослых в новогодние праздники.