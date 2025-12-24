Сергей Ситников поблагодарил костромских защитников Отечества на форуме «Эстафета мужества»

«Эстафета мужества» - это проект, который включает в себя цикл патриотических мероприятий, организаторами которых выступили благотворительный фонд «Гордимся тобой», ГТРК Кострома, сенаторы от Костромской области и благотворительный фонд «Синтез возможностей».

Состоявшаяся в рамках проекта встреча защитников Отечества впервые объединила на одной площадке участников боевых действий разных лет и юных воспитанников патриотических клубов региона.

«Я хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего вечера. Очень хорошо, что начали говорить об истории, потому что для нашей страны это принципиально важно. Мы должны быть признательны всем поколениям воинов, почитать людей, которые хранили страну во все времена», – отметил на встрече губернатор Сергей Ситников.

Губернатор, обращаясь к участникам встреч, рассказал и об истории своей семьи.

«Один из моих дедов Василий Александрович Гусев воевал под Москвой, прошел всю войну и вернулся домой – живым, хоть и сильно израненным. Он прошёл через многое, поэтому не любил вспоминать и рассказывать о войне, но передал мне понимание чести и порядочности. Второй дед Петр Михайлович Ситников долгие годы числился пропавшим без вести. Уже в конце 80-х годов удалось обнаружить архивный материал о том, что дед Петр погиб под Сталинградом – в селе Ерзовка. Позже, слава Богу, на этом месте удалось сделать мемориал с фамилиями всех, кого можно было установить», – рассказал Сергей Ситников.

Глава региона подчеркнул, что хранить семейную память о героях крайне важно для формирования глубокого понимания истории и преемственности поколений. Сейчас бойцы на линии СВО достойно продолжают дело своих дедов и прадедов.

Сергей Ситников, рассказывая о своей недавней поездке в зону спецоперации, отметил, что настроение военнослужащих боевое и решительное, они чувствуют поддержку земляков и осознают себя частью сильной армии, защищающей историческую правду и суверенитет России.

На площадке форуме состоялась церемония передачи боевых наград героя-лётчика Великой Отечественной войны Василия Григорьева воспитанникам военно-патриотических клубов региона. Военный летчик особо отличился в боях на Белорусском фронте за Кенигсберг, осуществляя в день по 4-5 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 на предельно низких высотах, за что неоднократно был награжден.

«Для меня примером мужества является мой дед, который воевал в Афганистане. А также настоящими героями являются курсанты химакадемии. Я тоже собираюсь стать военным. Передача этих наград для нас очень волнительное событие, мы чувствуем гордость, что именно нам их доверили», – поделился воспитанник КЮЛКиД Роман Куковеров.

На встрече присутствовали почетные гости: подполковник запаса Рамиль Сибатов, совершивший 1260 боевых вылетов в Афганистане, награждённый двумя орденами Красной Звезды, гвардии старший сержант Вадим Сивков - участник операций на Кавказе, в Сирии, Казахстане и специальной военной операции. Ветераны рассказали о своем боевом опыте участникам форума.

«Я не получал команду войти в ущелье, спасти наших десантников, потому что тогда могло погибнуть еще два экипажа, но выхода другого не было, я рискнул. И риск оправдался, мы смогли быстро эвакуировать ребят и спасти им жизни. Их крик «спасибо» - это была лучшая награда», – рассказал свою историю подполковник запаса Рамиль Сибатов.

«День за днем наши воины доказывают, что наши деды и прадеды делали свою работу не напрасно, и мы продолжатели этих традиций. Мои родители тоже принимали участие в военных конфликтах на Кавказе. Отец у меня участник специальной военной операции. К сожалению, он погиб, но память о нем никогда не уйдет, и я буду достойно продолжать его дело», – отметил старший сержант Вадим Сивков.

Очень ярким эмоциональным моментом мероприятия стала встреча сестры военнослужащего, который ценой своей жизни спас сослуживца, и мамы спасенного военнослужащего.

«Спасибо огромное нашим волонтерам, которые помогли мне найти семью того, кто спас моего сына. И хочу сказать большое спасибо Людмиле Николаевне – его бабушке, которая вырастила человека с большой буквы, настоящего героя», – поблагодарила мама спасенного военнослужащего Инга Никитина.

«Я горжусь своим братом. Рада, что есть люди, которые так же им гордятся и помнят. Мы живем под мирным небом над головой благодаря таким людям», – сказала сестра погибшего Майя Присмотрова.

Напомним, на данный момент в Костромской области проживает более 14 тысяч ветеранов боевых действий. Звание Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны получили 242 жителя региона, во время Афганской войны — двое, на Северном Кавказе — восемь военнослужащих. В ходе специальной военной операции Золотой Звездой награждены 12 костромичей.