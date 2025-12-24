На Украине не исключают дальнейшего ухудшения в энергетике

Энергетический коллапс на Украине, когда света может не быть сутками, становится все реальнее. После вчерашнего удара ВС РФ по объектам энергетики эта угроза стала ощущаться все ближе, признают украинские эксперты.

"Обещали блэкаут в Москве, а получили в Чернигове, Сумах, а теперь и в Одессе", - признает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Вчера ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской областях и на оккупированной части ДНР. Как заявил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий, "к сожалению, есть последствия". Один из ударов пришелся по Бурштынской ТЭС, сильно повреждено оборудование. В целом объекты энергетики практически никак не защищены, сетует директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По всем регионам ухудшилась ситуация со светом. Правительство в Киеве на прошлой неделе дало команду региональным властям пересмотреть списки критических объектов в сторону их сокращения, чтобы отключить "лишних" потребителей. Многие предприятия стали жаловаться на нехватку энергии. Зато благодаря такой экономии удалось сохранить гигаватт энергии, заявила на днях премьер-министр Юлия Свириденко. Но новый удар свел всю эту экономию на нет, констатировал украинский эксперт по энергетике Олег Попенко.

Ог прогнозирует сложную ситуацию в ближайшие недели. Ремонтировать объекты все сложнее, а на Украину идут хоть и небольшие, но морозы. Всего Украине нужно около 12 гигаватт в сутки, сейчас не хватает от 1 до 3-4, а может не хватать 5-6, то есть почти половину.

На днях министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снижены более чем в два раза.

"Плановый вынос энергетической и транспортной инфраструктур режима продолжается. Задача - лишить по максимуму возможности противнику производить и получать из-за рубежа вооружение, снаряжение, а также моторное топливо", - пишет блогер Юрий Подоляка.

*внесен в России в список террористов и экстремистов