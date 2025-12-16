Стало известно о риске "раскола" энергосистемы Украины на две части

Авиаудары и ракетные обстрелы российской армии могут привести к полному отключению востока Украины от электроснабжения.

Основная генерация электроэнергии сейчас сосредоточена на западе страны, и разрушение магистральных сетей грозит разделить энергосистему надвое. Как сообщает The Washington Pos, страна находится на грани энергетического коллапса в восточных регионах. Россия преследует цель не только разделить сеть, но и создать изолированные «энергетические острова», полностью отрезанные от источников питания.

В Киеве перебои с электричеством длятся до 16 часов в сутки, а промышленность перешла на генераторы. Украинская столица также близка к полному блэкауту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил взаимный мораторий на удары по энергообъектам при условии ответного шага России.