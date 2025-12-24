В Тульской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии

В Тульской области на территории одного из предприятий после атаки БПЛА произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, открытое горение локализовано. Пострадавших нет.

Кроме того, обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного дома в Большой Туле.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 172 украинских БПЛА, 12 из них - над территорией Тульской области.