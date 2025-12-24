24 Декабря 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В Раде признали окружение ВСУ в Димитрове

В Димитрове украинские войска оказались в окружении без какой-либо возможности получить помощь или снабжение. Об этом через несколько недель после окружения заявил депутат Рады, секретарь ее комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
Официально Киев не признает поражения в Красноармейске и Димитрове. По его сводкам, там идут боевые действия, в то время как российские военные практически взяли под полный контроль оба города-спутника, уничтожив организованное сопротивление и проводя зачистку. Костенко тоже пытается подбодрить бандеровски настроенных украинцев - там "всего лишь" оперативное окружение, а значит, ВСУ еще могут передвигаться внутри окруженной территории и "маневрировать внутри пространства".

Западные СМИ писали об окружении ВСУ в Димитрове еще в начале декабря.

Как сообщило накануне Минобороны РФ, наши подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожать окруженные части ВСУ в Димитрове и зачищать от разрозненных формирований ВСУ близлежащий населенный пункт Родинское. В МО отметили, что операторы ударных БПЛА ликвидируют украинскую живую силу, а также огневые точки противника, обустроенные в жилых домах, зданиях и сооружениях. Кроме того, российские военные срывают попытки украинских войск обеспечить свои разрозненные группы продуктами и боеприпасами.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отмечал, что город полностью окружен. А начальник Генштаба России Валерий Герасимов сказал, что стоит задача уничтожить формирования ВСУ, окруженные в районе Димитрова.

Блогер Юрий Подоляка 19 декабря сообщил, что сопротивление ВСУ в Димитрове было окончательно сломлено и началась уже зачистка города. А украинский канал "Легитимный" накануне написал, что с Димитровым все решено - город будет полностью освобожден в течение недели. При этом ВС РФ не спешат не только из экономии жизни своих военных, но и с целью взять побольше украинских солдат в плен, чтобы они могли рассказать правду о том, как их бросило киевское командование.

"[В Киеве] стали только сейчас признавать, что ВСУ в оперативном окружении, но в реальности они в котле, а все продолжают замалчивать эту информацию. Все, кто остался в Мирнограде [Димитрове], - смертники. Банковая слила всех, а не вывела, когда еще была возможность", - отмечает канал.

Другие каналы также пишут, что решение Зеленского не выводить войска из Красноармейска и Димитрова было сознательным, так как 18 декабря предстоял саммит ЕС, на котором решался вопрос финансирования Украины и важно было не допустить негативных новостей. Фактически Зеленский обрек своих солдат на верную гибель.

Теги: димитров, ВСУ, окружение


