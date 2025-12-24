Генштаб ВСУ признал потерю Северска в Донбассе

Украинские военнослужащие отошли от города Северск в Донбассе.

Об этом заявил в Telegram Генштаб Вооруженных сил Украины. Из заявления следует, что решение принято в целях сохранения жизней военных и боеспособности подразделений. Отмечается, что российские военные "имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике" и "продолжают активные наступательные действия".

Украинские войска "продолжают выполнять боевые задания на Славянском направлении", указал Генштаб.

Ранее о взятии Северска сообщали блогер Юрий Подоляка и ряд военкоров. Освобождение города дает ВС РФ контроль над логистикой в районе Краматорска и Славянска, нарушая снабжение украинских войск. Это ускоряет и полное освобождение Красного Лимана, где наши военные тоже имеют важные успехи. А Красный Лиман - это "ворота" в Славянск.