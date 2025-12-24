Сергей Ситников подписал распоряжение по формированию мер адаптации на производстве ветеранов СВО

В Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова была разработала комплексная программа поддержки участников спецоперации и их семей. Это решение регион осуществил первым в стране.

Ключевой составляющей этой программы является создание условий, которые содействуют социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, в том числе в части трудоустройства. В рамках программы осуществляется системное взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства участников СВО, включая и тех, кто имеет инвалидность.

Сергей Ситников в ходе рабочей поездки на завод "Автофильтр" особо выделил важную миссию предприятия - работу по социализации участников спецоперации. Губернатор отметил, что важно не только проводить адаптацию рабочих мест с учетом травм военнослужащих, но и создавать в трудовом коллективе условия, которые помогли бы бывшим бойцам привыкнуть к мирной жизни.

Эта задача стала стала отдельным поручением губернатора в формировании направлений комплексной программы. Департаментом по труду и социальной защиты населения Костромской области разработал рекомендации для руководителей, кадровых и других служб предприятий региона, которые направлены на организацию адаптационных процессов для участников СВО с инвалидностью.

Кроме того, в рамках программы предусматривается возможность оказания психологической поддержки, наставничество, индивидуальная подготовка, специализация оборудования, обустройство соответствующего рабочего места и так далее. Контроль за исполнением рекомендаций возложен на службы, обеспечивающие региональную политику в сфере труда и занятости населения.