Владимиру Путину доложили о наступление российских войск на Славянск

Президенту России Владимиру Путину доложили о наступлении российских войск в сторону Славянска. Как заявил командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, направление было взято после освобождения Северска.

"Соединения и воинские части армии продолжают ведение наступательных действий с общим направлением на город Славянск", - передает слова командующего Интерфакс.

Кузьменков также добавил, что сейчас в Северске проводятся проверочные мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в строениях.

Ранее о взятии Северска сообщали блогер Юрий Подоляка и ряд и военкоров. Освобождение города дает ВС РФ контроль над логистикой в районе Краматорска и Славянска, нарушая снабжение украинских войск. Это ускоряет и полное освобождение Красного Лимана, где наши военные тоже имеют важные успехи. А Красный Лиман - это "ворота" в Славянск, отмечают эксперты, что можно увидеть и на карте.