"Северск наш!" ВСУ отступают на запад

Город Северск (ДНР) полностью освобожден и находится под полным и безоговорочным контролем российской армии, а боевики беспорядочно отступают на запад. Об этом сообщает блогер Юрий Подоляка, что подтверждают и военкоры.

Официального подтверждения от Минобороны РФ эксперт ожидает сегодня днем. Военкор Александр Сладков также ждет официального сообщения о том, что Северск освобожден. "Спасибо нашему солдату!" - написал он.

Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Северск занят ВС РФ, а украинское командование это "скрывает и лжет".

Освобождение Северска дает ВС РФ контроль над логистикой в районе Краматорска и Славянска, нарушая снабжение украинских войск. Это ускоряет и полное освобождение Красного Лимана, где наши военные тоже имеют важные успехи. А Красный Лиман - это "ворота" в Славянск, отмечают эксперты, что можно увидеть и на карте.