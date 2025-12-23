В Госдуме одобряют идею создания единой базы всех мобильных устройств россиян

В Госдуме положительно относятся к идее "переписи" всех мобильных телефонов россиян по IMEI-номерам.

Ранее Минцифры России заявило, что создание единой базы IMEI-кодов (уникальных для каждого устройства) может быть направлено на противодействие кражам и незаконному обороту телефонов – их можно просто блокировать по заявлению "хозяина" IMEI.

"Это очень большая государственная задача. Создание такой базы будет очень полезным. Можно будет привязать сим-карту к устройству. Воровство телефонов станет бесполезным, потому что операторы видят эти номера. И с серым ввозом наведем порядок", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Пока неясно, как эта база будет сочетаться с параллельным импортом, которым в РФ сейчас поставляются смартфоны почти всех крупных брендов, особенно Apple (iPhone) и Samsung, а также Xiaomi, Honor, Realme. Основной массив – это устройства для рынков ОАЭ, Казахстана, Китая.