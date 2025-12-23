"Рассадник педофилов": в Госдуме оценили перспективу разблокировки Roblox

В Госдуме не считают, что прямо сейчас у игровой платформы Roblox есть перспективы для разблокировки, хотя движения компании в сторону легализации видят.

"Платформа скандальная. Это рассадник педофилов с совершенно непотребным контентом. Пока не заблокировали – не пытались пойти навстречу. Получили то, что заслужили. Теперь пытаются исправиться. Ну, давайте, исправляйтесь", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").

Роскомнадзор заблокировал платформу на территории России за многочисленные нарушения отечественного законодательства. После этого СМИ сообщали, что руководство Roblox, имеющее похожие проблемы и в других странах, в том числе в США, кажется, задумалось о модерации. Также Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты в Роспатент.

Ранее Роскомнадзор заявил о готовности взаимодействовать с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствии с законами РФ, отмечается на сайте ведомства.

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство", - заявили в ведомстве.

Российские дети, лишенные доступа к игре, начали предпринимать часто истеричные попытки вернуть Roblox. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказывала, что дети плачут и пишут ей о желании уехать из России, где блокируется игра.