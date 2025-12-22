Депутат Госдумы: Roblox – совершенно точно то, что нельзя потреблять нашим детям

22 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы: Roblox – совершенно точно то, что нельзя потреблять нашим детям

В Госдуме одобряют блокировку игры Roblox и впредь предлагают просто не допускать появления в интернете таких игр, которые придется блокировать.

"Эта игра [Roblox] – совершенно точно то, что нельзя потреблять нашим детям. И нам пришлось принять решение о том, что вход детям запрещен. Мы не хотим ничего запрещать и закрывать. Но мы хотим, чтобы у нас не было ничего такого, что нам потом придется закрыть. Поэтому нам нужен гост на экспертизу игрушек, в том числе компьютерных игр", - сказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, детей и материнства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

22 декабря стало известно, что разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака названия внутриигровой валюты Robux в России. Заявка поступила 18 декабря 2025 года из США от компании "Роблокс корпорейшн". Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг — компьютерное ПО, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр, следует из данных Роспатента.

Ранее Роскомнадзор заявил о готовности взаимодействовать с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствии с законами РФ, отмечается на сайте ведомства.

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство", - заявили в ведомстве.

Roblox был заблокирован из-за данных об использовании платформы мошенниками и другими пользователями, нарушающими российские законы. Например, родительское сообщество неоднократно заявляло о попытках педофилов под видом подростков вступать в контакты с детьми. При этом российские дети, лишенные доступа к игре, начали предпринимать часто истеричные попытки вернуть Roblox. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказывала, что дети плачут и пишут ей о желании уехать из России, где блокируется игра.

Теги: Roblox, дети, татьяна буцкая


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети