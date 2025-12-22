Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте

Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака названия внутриигровой валюты Robux в России. Заявка поступила 18 декабря 2025 года из США от компании "Роблокс корпорейшн", пишет "Коммерсант". Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг — компьютерное ПО, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр, следует из данных Роспатента.

Ранее Роскомнадзор заявил о готовности взаимодействовать с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствии с законами РФ, отмечается на сайте ведомства.

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство", - заявили в ведомстве.

Roblox был заблокирован из-за данных об использовании платформы мошенниками и другими пользователями, нарушающими российские законы. Например, родительское сообщество неоднократно заявляло о попытках педофилов под видом подростков вступать в контакты с детьми. При этом российские дети, лишенные доступа к игре, начали предпринимать часто истеричные попытки вернуть Roblox. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказывала, что дети плачут и пишут ей о желании уехать из России, где блокируется игра.