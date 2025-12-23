23 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Орлов: ДК "Химмаш" все же отдадут под новостройку, но с условием

ДК "Химмаш" в Екатеринбурге все же снесут для строительства жилого комплекса, однако в здании будут предусмотрены помещения для занятия творчеством. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, из-за того, что ДК долго владело частное лицо, которое не проводило в нем никаких ремонтов, здание пришло в аварийное состояние. Сейчас восстановить его уже не представляется возможным, а потому вскоре участок отдадут по застройку в рамках комплексного развития территории (КРТ).

Напомним, что еще в августе возле ДК "Химмаш" заметили работающий экскаватор. Местные жители сразу выразили опасения, что это очередной снос "втихую", без соответствующего разрешения. Однако в мэрии поспешили успокоить горожан, заверив, что разрешения на снос не давали, а проводимые работы — это наведение порядка во внутренних помещениях собственником.

Вскоре же стало известно, что рассматривается идея обновления ДК в рамках комплексного развития территории. По заверению губернатора Дениса Паслера, КРТ позволит сохранить социальные функции ДК. Тогда предполагалось, что речь может идти не о сносе, а о капитальном ремонте.

После этого местные жители обратились на "прямую линию" к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти ДК. Призыв поддержали и Андрей Рожков с Вячеславом Мясниковым из "Уральских пельменей", которые обратились к своим коллегам артистам с просьбой помочь отстоять ДК "Химмаш".

Теги: Екатеринбург, ДК Химмаш, новостройка, творчество


Ранее 19.12.2025 09:37 Мск "Уральские пельмени" призвали артистов помочь спасти ДК "Химмаш" от сноса

