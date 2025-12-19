"Уральские пельмени" призвали артистов помочь спасти ДК "Химмаш" от сноса

Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" обратились к своим коллегам артистам с просьбой помочь отстоять ДК "Химмаш" в Екатеринбурге, который могут отправить под снос. Поводом послужило обращение местных жителей на "прямую линию" к президенту России Владимиру Путину.

"Почему именно Химмаш должен расстаться с самым большим достоянием, которое оставили нам наши предки! Мы с верой и надеждой просим спасти родной Дворец, нашу историю и будущее наших детей! Мы напрямую обратились к нашему президенту! Дворец Культуры Химмаш должен жить!" — заявили местные жители.

Видео было опубликовано в группе во ВКонтакте #ЖИВИнашДКХиммаш 18 декабря, на что сразу отреагировал Андрей Рожков, записав вместе с Мясниковым уже свое видеообращение.

"Дорогие наши друзья, коллеги, обращаемся к вам за помощью. Вот уже 8 лет группа родителей пытается спасти маленький дворец культуры — ДК "Химмаш". В этом ДК в лучшие времена занимались более 1,5 тыс. детишек в разных секциях, кружках. Мы все вышли из подобных ДК, я в этом ДК первый раз увидел свою любовь, первый раз подрался за этим ДК. Поэтому просьба поддержать нас репостом. Давайте спасем этот маленький очаг культуры в нашей большой и прекрасной, замечательной и красивой стране. Дети наше будущее", — сказал Рожков.

Мясников также добавил, что на месте ДК хотят построить жилой комплекс, и будет жаль детишек, если их лишат такого замечательного места.

Еще в августе возле ДК "Химмаш" заметили работающий экскаватор. Местные жители сразу выразили опасения, что это очередной снос "втихую", без соответствующего разрешения. Однако в мэрии поспешили успокоить горожан, заверив, что разрешения на снос не давали, а проводимые работы — это наведение порядка во внутренних помещениях собственником.

Вскоре же стало известно, что рассматривается идея обновления ДК в рамках комплексного развития территории. По заверению губернатора Дениса Паслера, КРТ позволит сохранить социальные функции ДК. Вероятно, речь может идти не о сносе, а о капитальном ремонте.