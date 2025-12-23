БПЛА сбит возле Нововоронежа, где находится АЭС

Украинский беспилотник сбит на подлете к Нововоронежу в Воронежской области, где находится АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, написал он в телеграм-канале.

Во вторник днем в Нововоронеже была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

В ноябре несколько энергоблоков Нововоронежской АЭС отключались от сети в результате атаки на станцию беспилотников.