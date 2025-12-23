23 Декабря 2025
Образование В России
Фото: Накануне.ru

Власти возьмутся за сокращение числа студентов-юристов

России не нужно столько юристов, сколько сейчас учится на юридических факультетах в вузах. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.
По его словам, в СССР было всего 55 юридических вузов и факультетов. В начале 2000-х их было уже более 1200. По его мнению, "это была просто штамповка дипломов о псевдоюридическом образовании за деньги".

Сейчас власти думают над сокращением числа юридических факультетов. После аттестации профильных вузов их число уменьшилось до 300, но это тоже много. Совместно с Минобрнауки АЮР еще раз проверит, насколько качественную подготовку дают эти вузы. Степашин рассуждает так: ежегодно в России выпускают около 300 тыс. человек с дипломом о юридическом образовании, но юристами работают лишь около 1,5 млн человек. Но если 300 тыс. умножить хотя бы на 20 лет, в течение которых юрист в среднем работает, то будет 6 млн. То есть в стране огромный переизбыток юристов.

"Получив диплом, люди уходят в другие профессии", — сказал Степашин.

Слова Степашина укладываются в логику действий властей по сокращению числа тудентов на "лишних" и невостребованных специальностях. Как отмечала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, молодые люди приезжают в Москву и Питер, получают диплом юриста или экономиста и работают барменами, лишь бы остаться там и не возвращаться домой.

Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков предупредил, что скоро многие вузы, особенно частные, просто перестанут существовать, когда набор на платные места сократят. В том числе это коснется таких направлений, как юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление.

