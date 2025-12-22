В российских вузах сократят 45 тысяч платных мест

В российских вузах планируется сократить около 45 тысяч платных мест. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Это около 13% от общего количества платных мест.

При этом количество платных мест в частных вузах будет сокращено еще больше - "под нож" пойдут около 20% мест. Сокращение затронет 40 направлений, включая юриспруденцию, менеджмент, экономику, рекламу и государственное и муниципальное управление.

В ноябре кабмин утвердил перечень специальностей высшего образования, для которых установят предельное количество платных мест. В список вошло 28 программ бакалавриата и 12 программ специалитета.

Власти "взялись" за платное образование в вузах в начале 2025 года. Платников в вузах стало слишком много, причем на невостребованных специальностях, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, подчеркивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они приезжают в две столицы из регионов и домой больше не возвращаются. А стране не нужно столько людей с дипломами, которые потом работают барменами.

В течение этого года был принят ряд мер. Ожидается, что они сократят количество платников на гуманитарных специальностях и приведут к переориентации абитуриентов на инженерные. Принятые решения многими критиковались.

Тем временем, колледжи и техникумы для продолжения образования вместо старшей школы в этом году выбрали 63% девятиклассников. В настоящее время на СПО обучаются 3,9 млн студентов, и это рекордные цифры за 50 лет.