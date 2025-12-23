В Екатеринбурге появились новые особо охраняемые природные территории

В Екатеринбурге появились три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Решение было принято сегодня, 23 декабря, на очередном заседании Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, депутаты единогласно проголосовали за создание в столице Урала трех особо охраняемых природных территорий местного значения. Новый статус получили парк по улице Блюхера, сквер имени Кирова и сквер по улице Мичурина.

Во всех зеленых зонах ранее были проведены экологические обследования. По их итогам эксперты рекомендовали признать эти площадки ООПТ и сделать их памятниками ландшафтной архитектуры. Теперь на данных территориях установят муниципальный контроль.

О том, что в Екатеринбурге собираются расширить список особо охраняемых природных территорий, стало известно в сентябре нынешнего года.