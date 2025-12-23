Iphone в Челябинске подешевели на 21%

За последний год популярные модели iPhone в Челябинске заметно подешевели — в среднем более чем на 21%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Авито-Урал".



По данным пресс-службы, 73% всех проданных смартфонов приходится на ресейл — пользователи всё чаще выбирают подержанные устройства в хорошем состоянии из-за заметной экономии. Лидером по продажам остаётся Apple: на бренд пришлось 68% всех сделок. На втором месте Samsung с долей 10%, далее идут Xiaomi (почти 10%), а также HONOR и Realme — по 2%.

Смартфоны в ресейле

Среди самых популярных моделей сильнее всего подешевел iPhone 12 mini — на 33%, до 16 тыс. рублей.

Также заметно снизились цены на:

iPhone 11 — на 33%, до 13 тыс. рублей;

iPhone XR — на 32%, до 9 тыс. рублей;

iPhone 13 — на 31%, до 27 тыс. рублей;

iPhone 12 — на 31%, до 19 тыс. рублей.

При этом смартфоны некоторых других брендов, напротив, подорожали: Samsung — на 11%, Google — на 3%, Xiaomi — на 2%.

Новые смартфоны



Среди новых устройств наибольшее снижение цены в 2025 году показал iPhone 13 Pro — минус 30%, в среднем до 40 тыс. рублей.

Далее следуют:

iPhone 14 — подешевел на 27%, до 41 тыс. рублей;

iPhone 16 Pro — минус 25%, до 86 тыс. рублей;

iPhone 16 Pro Max — минус 22%, до 98 тыс. рублей;

iPhone 15 — минус 21%, до 53 тыс. рублей.

В то же время средняя цена смартфонов других популярных брендов выросла: Samsung и OnePlus — на 8%, Xiaomi — на 6%, Infinix — на 2%.