СМИ: Мэр Крымска задержан по делу о махинациях с землей

Мэр Крымска (Краснодарском край) Янис Будагов задержан по подозрению в возможной причастности к махинациям с землей в пользу бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Предварительно, при его участии в собственность подконтрольных Лесю лиц был выведен земельный участок стоимостью 120 млн рублей.

В октябре суд арестовал главу Крымского района Сергея Леся. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст.33 ч.3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, с января по март 2024 года Лесь отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.