Суд арестовал главу Крымского района Сергея Леся

Суд избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района Сергею Лесе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда Краснодарского края, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст.33 ч.3 ст. 285 УК РФ).

Из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемый, являясь главой Крымского района Краснодарского края, в с января по март 2024 года отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, т.е. до 29 ноября 2025 года.