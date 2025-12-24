Глава Крымска не признал вину по делу о махинации с землей

Глава Крымска Янис Будагов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину.

Он заявил в суде, что в указанном эпизоде с реализацией земельного участка действовал, по его мнению, в соответствии с законом, передает ТАСС.

Суд отправил Будагова под арест до 18 февраля. Следствие считает, что обвиняемый может скрыться в Армении.

СМИ писали, что Будагов был задержан по подозрению в возможной причастности к махинациям с землей в пользу бывшего главы Крымского района Сергея Леся.