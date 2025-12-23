Тюменская область заняла восемь призовых мест по итогам I национальной премии "Безопасный город"

Тюменская область заняла восемь призовых мест по итогам I национальной премии "Безопасный город", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Награду вручили заместителю губернатора Тюменской области Эдуарду Бакиеву. Награждение произошло в Москве.

Первое место региону принесли Сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" и Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области.

Второе место регион получил в пяти номинациях. Победу принесли такие решения как Единый центр оперативного реагирования – ключевой инструмент в вопросах безопасности жизнедеятельности, Интеллектуальная транспортная система Тюменской области, Система информационной безопасности Тюменской области, Информационная система "Книга памяти Тюменской области". Также Тюменская область заняла II место в номинации “Цифровая грамотность”.

Третье место получила Автоматизированная система видеомониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель".

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что такой результат — итог общей работы по внедрению востребованных цифровых решений в регионе.

"Эти системы помогают предупреждать чрезвычайные ситуации, повышают эффективность реагирования на них, тем самым обеспечивая безопасность жизни тюменцев", - заявил он.