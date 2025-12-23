Трамп объявил о строительстве самых больших линкоров для ВМС США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по проектированию и строительству линкоров нового класса, который получит название… "Трамп". Речь идет о кораблях водоизмещением 30-40 тыс. тонн, которые должны быть построены полностью в Америке.

"Для меня большая честь как для главнокомандующего объявить об утверждении плана начала строительства двух совершенно новых, очень больших – самых больших из всех, что мы когда-либо строили, - линкоров", - объявил Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Он заявил, что новые линкоры станут частью "золотого флота" США. Сейчас проект, по словам Трампа, находится на стадии проектирования, а строительство первого корабля USS Defiant запланировано на начало 2030-х годов.

Министр военно-морских сил Джон Фелан заявил, что ВМС США "крайне нуждаются" в линкорах нового класса. По словам Трампа, в конечном итоге планируется передать ВМС 20-25 кораблей этого класса.

"Будущий линкор класса "Трамп", USS Defiant, станет самым большим, смертоносным, универсальным и самым красивым боевым кораблем в мире", — сказал Фелан. Он сравнил будущие линкоры с кораблями класса "Айова", которые на протяжении большей части XX века составляли основу военного флота США: "Айова" была спроектирована для атаки с использованием самых мощных орудий, и именно это будет определять линкоры класса "Трамп": наступательная огневая мощь самых мощных орудий нашей эпохи".

Трамп сообщил, что линкоры, помимо стандартных орудий и ракет, оснастят гиперзвуковым оружием, электронными рельсовыми пушками и мощным лазерным вооружением.

В последний раз ВМС США использовали линкоры в боевых действиях в 1991 году во время первой войны в Персидском заливе, когда ныне выведенные из эксплуатации линкоры класса "Айова" USS Missouri и USS Wisconsin обеспечивали артиллерийскую поддержку вдоль побережья Кувейта.