В МИД РФ опровергли информацию об эвакуации дипломатов из Венесуэлы

Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью, заявили в МИД России.

В российском дипведомстве призвали быть бдительными и не поддаваться на западные провокации, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале морской блокады Венесуэлы. В ответ на это страна вывела в море свои военные корабли. Танкеры с нефтепродуктами теперь покидают порты Венесуэлы под защитой судов Военно-морского флота. В МИД РФ заявили о целенаправленном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы, добавив, что тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству.