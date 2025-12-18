Морская блокада и угроза войны с США: ситуация в Венесуэле накаляется

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале морской блокады Венесуэлы. В ответ на это страна вывела в море свои военные корабли.

Танкеры с нефтепродуктами теперь покидают порты Венесуэлы под защитой судов Военно-морского флота. Это произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Отмечается, что происходящее повышает риск конфронтации Венесуэлы и США, приводит РБК данные The New York Times.

Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла "незаконно забрала" себе.

"Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть совсем недавно, и мы хотим ее вернуть. Но они ее забрали. Они забрали ее незаконно", — сказал он, тогда как еще недавно заявлял, что борется с "венесуэльскими наркокартелями".

Трамп уверяет, что "Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".

А накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что американский лидер в ходе запланированного обращения может объявить войну Венесуэле. Данные публичного веб-сервиса по наблюдению за положением воздушных судов ВС Flightradar24 17 декабря показали, что американская палубная авиация подняла в небо неподалеку от берегов Венесуэлы четыре военных самолета. Однако в ходе последовавшего обращения Трамп никак не упомянул Венесуэлу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Колумбию и ее вооруженные силы объединиться с Боливарианской Республикой против иностранной военной интервенции.

"Я обращаюсь с призывом. Подтверждаю его с глубокой любовью великого колумбийца, каким я себя чувствую, к простому народу Колумбии, к его общественным движениям, к его политическим силам и к колумбийской армии, которую я очень хорошо знаю, за совершенное объединение с Венесуэлой. Чтобы никто не посмел посягнуть на суверенитет наших стран и чтобы мы выполнили декрет Боливара о постоянном союзе и общем счастье", — заявил Мадуро.