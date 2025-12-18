МИД: Москва рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы

Москва рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы, грозящей "непредсказуемыми последствиями" для всего Западного полушария, заявили в МИД России.

Как говорится в заявлении на сайте министерства, РФ надеется, что администрация Дональда Трампа, "отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки".

В МИД также заявили о целенаправленном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы, добавив, что тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале морской блокады Венесуэлы. В ответ на это страна вывела в море свои военные корабли. Танкеры с нефтепродуктами теперь покидают порты Венесуэлы под защитой судов Военно-морского флота.

Накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что американский лидер в ходе запланированного обращения может объявить войну Венесуэле. Данные публичного веб-сервиса по наблюдению за положением воздушных судов ВС Flightradar24 17 декабря показали, что американская палубная авиация подняла в небо неподалеку от берегов Венесуэлы четыре военных самолета. Однако в ходе последовавшего обращения Трамп никак не упомянул Венесуэлу.