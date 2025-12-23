Транспортная прокуратура проверит, как соблюдались права пассажиров "Уральских авиалиний" при экстренной посадке в Ашхабаде

Уральская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров "Уральских авиалиний", чей самолет рейсом "Дубай – Екатеринбург" накануне вынуждено сел в аэропорту Ашхабада Республики Туркменистан.

Напомним, что 22 декабря после 15.00 по мск по технической причине самолет рейсом SVR 738 совершил вынужденную посадку. Как ранее сообщала пресс-служба авиакомпании, командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета он выключил двигатель и борт благополучно приземлился на ближайшем аэродроме.

Пока проводилась оценка технического состояния самолета, в аэропорт Ашхабада вылетел резервный борт. В транспортной прокуратуре заявили, что проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав граждан просят обращаться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50 либо оставлять обращение на электронной платформе.