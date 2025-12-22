Борт "Уральских авиалиний" с отключённым двигателем экстренно сел в Ашхабаде

Борт Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Дубая в Екатеринбург (рейс U6-783), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада.

Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полёта он выключил двигатель, борт благополучно приземлился на ближайшем аэродроме.

Авиакомпания готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. На время ожидания они будут обеспечены всеми услугами, сообщает перевозчиеке.