23 Декабря 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

5,5 лет колонии и штраф: на Южном Урале суд окончательно утвердил приговор Борису Сагитдинову

Суд кассационной инстанции не стал смягчать наказание бывшему главе Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского муниципального района Борису Сагитдинову. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Южного Урала.
Напомним, что 5 декабря 2024 года Верхнеуральский районный суд признал Бориса Сагитдинова виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С учётом апелляционного определения областного суда, ему назначили: пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф 260 тысяч рублей, лишение права занимать определённые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком почти на три года.

Ранее было установлено, что с марта 2022 года по июнь 2023 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 130 тысяч рублей за содействие при заключении муниципальных контрактов. Кроме того, ему предъявили обвинение в незаконном освобождении жителя Нагайбакского района от обязательных работ — для этого была выдана подложная справка.

Защита осуждённого подала кассационную жалобу, настаивая на незаконности судебных решений и требуя их отмены. Однако суд кассационной инстанции эти доводы не принял. В итоге судебные решения оставлены без изменений, а жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

