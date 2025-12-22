Экс-преподавателя УрГУПС оштрафовали на 4,5 млн рублей за взятки от студентов

В Екатеринбурге вынесен приговор 37-летнему бывшему преподавателю Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Экс-педагог признан виновным в получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в 2020 году преподаватель университета путей сообщения, являясь заместителем декана, систематически принимал деньги от студентов за помощь в подготовке дипломных работ и обеспечении допуска к экзаменам.

"Общая сумма незаконного дохода составила 544 тысячи рублей. Кроме того, он вводил студентов в заблуждение относительно размеров положенных им стипендий, присваивая себе часть суммы", - рассказали в прокуратуре.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил теперь уже экс-преподавателю наказание в виде штрафа в 4,5 млн рублей. Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью на 8 лет. Сумма взяток конфискована в доход государства.