В Республике Алтай создадут игорную зону

Правительство России одобрило проект закона о создании шестой игорной зоны, которая расположится в Республике Алтай.

В настоящее время в стране функционируют четыре игровых зоны: в Приморском, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Калининградской области. Пятая находится на стадии реализации в Крыму.

Целями нового проекта, согласно планам кабмина, являются развитие туристического потока и создание новых рабочих мест. В Институте законодательства и сравнительного правоведения полагают, что проект также будет способствовать "преодолению дотационности" региона, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что россияне "подсели" на казино.