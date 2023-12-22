22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Россияне "подсели" на казино

В России посещаемость казино по предварительным итогам уходящего года выросла на 16%.

Установлен рекорд л отечественной индустрии - 1,5 млн человек, сообщает Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), объединяющая все действующие игорные зоны РФ:  "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна".

Самой популярной игорной зоной остается "Красная Поляна", которая приняла в 2023 году 830,7 тыс. гостей, что на 14% больше, чем годом ранее.

Второе место со значительным отрывом занимает приморское Tigre de Cristal, которое посетили 337,1 тыс. человек (рост год к году — 26%).

204 тыс. человек посетили калининградское казино Sobranie (плюс 10% год к году), еще 102 тыс. клиентов приняла игорная зона "Сибирская монета" (плюс 5% год к году). На фоне санкций резидентам игорных зон пришлось перестраивать цепочки поставок новых игровых автоматов.

Как заявил глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов, в последние годы российские игорные зоны придерживаются стратегии "активного участия в событийном туризме регионов" на фоне растущего интереса к внутренним путешествиям. Количество тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и деловых мероприятий, продолжает расти, сообщает РБК.  

Напомним, ранее заочно арестован создатель первого казино в игорной зоне России.

Теги: казино, азарт


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