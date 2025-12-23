Только 12% россиян посмотрели "Итоги года с Владимиром Путиным" по ТВ

Прямую трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным" в этом году посмотрели примерно 16,3 млн человек.

Это 11,9% от всей телеаудитории. Суммарную аудиторию обеспечили пять каналов: "Россия 1" (5,23 млн), "Первый канал" (4,08 млн), НТВ (2,37 млн), "РЕН ТВ" (1,38 млн) и "Пятый канал" (1,11 млн).

При этом, согласно исследованию Mediascope, около 90% зрителей в момент эфира программу не смотрели, сообщает ТАСС.

Напомним, в обработке миллионов обращений россиян, поступивших в рамках программы "Итоги года – 2025", искусственный интеллект заменил 3 тыс. государственных служащих.