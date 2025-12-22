Стало известно, как власти отреагировали на жалобы россиян после "Итогов года"

В обработке миллионов обращений россиян, поступивших в рамках программы "Итоги года – 2025", искусственный интеллект заменил 3 тыс. государственных служащих.

Как сообщили в "Народном фронте", нейросеть анализирует и направляет запрос профильному ведомству всего за 10 секунд, освобождая чиновников от рутины и ускоряя решение вопросов. Мероприятие, совместившее "прямую линию" с пресс-конференцией президента Владимира Путина 19 декабря, собрало более 3 млн обращений.

Губернаторы уже заявили, что взяли на контроль ситуации с обманутыми дольщиками и недоступностью льготных лекарств в регионах. Проблему с невыплатой вдове погибшего бойца СВО решили еще до начала мероприятия, однако полностью преодолеть бюрократические препоны еще только предстоит. "Народный фронт" будет контролировать исполнение поручений, уделяя особое внимание регионам, сообщают "Известия".