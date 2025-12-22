Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены два судна и два причала

Два причала и два судна повреждены в результате атаки беспилотников в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Пострадавших нет.

В результате атаки на причалах произошли пожары, охватившие площадь от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. Организована ликвидация возгораний.

Накануне обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна на Кубани. Перед этим в регионе была объявлена беспилотная и ракетная опасность.