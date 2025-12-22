Губернатор Югры Руслан Кухарук выступит с посланием перед депутатами

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступит с посланием перед депутатами 23 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Трансляция стартует в 10.00.

Во время доклада глава региона на заседании окружной думы подведет итоги года, расскажет о положении дел в округе и о дальнейших планах по развитию Югры. Трансляция будет вестись в социальных сетях, Telegram-канале губернатора и на его странице в соцсети "ВКонтакте", а также в эфире каналов "Югра", "СургутИнформ-ТВ", "Сургут 24", "Мегаполис","N1" и радио "Югра".