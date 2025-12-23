Губернатор: Цель Югры – сохранить за собой долю добычи нефти в 40% общероссийского уровня

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил с посланием. Мероприятие стало частью 52 заседания думы округа.

В начале выступления он кратко привёл юбилейные даты 2025 г. – 80-летие Победы, 95-летие Югры, 60-летие открытия Самотлорского месторождения. Послание Руслан Кухарук назвал изложением направлений развития округа.

Его основой назван нефтегазовый сектор, предприятия которого надо поддержать дополнительно. Следует сохранить долю округа в 40% в общероссийской добыче нефти. Справляться с новыми вызовами должен не топливно-энергетический комплекс, в этом и состоит подлинная диверсификация экономики, считает губернатор.

Для этого и не только в округе собираются строить центры обработки данных. Руслан Кухарук считает, что в Югре для этого всё есть – холод, который позволит сэкономить на охлаждении центров, и необходимое количество электроэнергии, потому что округ имеет существенные мощности по её генерации. Во время послания глава региона раздавал различные поручения своим заместителям, а также объявил 2026-й в округе годом молодой семьи.

"Югра идёт вперёд. Прорвёмся!", - такими словами Руслан Кухарук закончил свой доклад.