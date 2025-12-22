Baza: Переболевшие гриппом А россияне жалуются на ухудшение зрения

Россияне массово жалуются на ухудшение зрения после перенесенного гонконгского гриппа, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, заболевшие гриппом А сталкиваются с туманом в глазах, расфокусировкой и двоением. У многих осложнения проявляются на 3–5 день болезни.

Одной из заболевших диагностировали синдром сухого глаза как последствие перенесенной инфекции. Врачи подтвердили, что это не единичный случай, наплыв пациентов с такими симптомами резко вырос с середины ноября.

В конце ноября Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Какие-либо новые нетипичные патогены не зарегистрированы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В середине декабря Роспотребназдор заявил, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в в Московской области не соответствует действительности.