В Подмосковье загорелась электричка

На одной из железных дорог Московской области загорелась электричка.

Это случилось в Электрогорске. Поезд ехал в сторону Москвы, пишет telegram-канал "112".

Ранее сегодня в районе Орехово-Борисово на юге Москвы взорвался автомобиль. Пострадал водитель – в момент взрыва он находился внутри машины. По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло, когда около 7 утра мужчина сел в свой автомобиль Kia на парковке.

Он завел машину и поехал, взрыв произошел во время движения. Взрыв разворотил переднюю часть автомобиля, также пострадали соседние машины. Сообщается, что у пострадавшего водителя контузия. Его долго не могли достать, мужчина оказался заблокирован в горящем автомобиле.